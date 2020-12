Seravezza (Lucca), 5 dicembre 2020 - Disagi a causa del maltempo nell'alta Versilia: la viabilità di accesso al paese di Minazzana, frazione del comune di Seravezza (Lucca) è rimasta interrotta in due punti, in località Le Salde, per il distacco di due cavi elettrici che hanno provocato anche il black out nel paese.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Protezione civile comunale con squadre dell'Enel e i vigili del fuoco. Al momento per raggiungere Minazzana è necessario percorrere la strada che sale da Ruosina. L'allerta meteo arancione diffusa dalla Regione in tutta la Toscana ha provocato dunque disagi.

Il Comune di Seravezza, via Facebook, ha informato la cittadinanza sugli interventi. "Sono stati posizionati a Seravezza alcuni cartelli indicatori a beneficio degli automobilisti che si dirigono verso le frazioni della montagna", si legge nel post diffuso dall'amministrazione.

Fiumi e corsi d'acqua ingrossati anche in varie parti della Toscana, dove è stata emanata allerta arancione, hanno ingrossato molti corsi di acqua, ma al momento non sono segnalate criticità.