Viareggio, 15 luglio 2019 - Si trova all'ospedale di Latina un comandante di yacht di Viareggio, I. A., 57 anni, che ha avuto un malore mentre era al comando dell'imbarcazione all'isola di Ponza. La barca, un trenta metri battente bandiera britannica, si trovava in navigazione dal Porto di Riva di Traiano all'isola di Ponza. L'uomo ha iniziato ad accusare dolori al petto e a un braccio. Immediato l'allarme alla Guardia Costiera e al 118. I medici raggiungevano l'uomo con l'imbarcazione della Capitaneria. Il 118 ha stabilizzato il comandante disponendo il trasferimento in porto a Ponza. All'arrivo ha avuto un arresto cardiaco. E' stato rianimato e quindi trasferito all'ospedale di Latina in elicottero.

© Riproduzione riservata