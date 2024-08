Madeo, il marchio è dei Vietina. Vittoria legale della storica famiglia: "Siamo pronti a tornare in paese"

"Il marchio Madeo non si tocca". Vittoria legale per la famiglia Vietina che ha storicamente lanciato il Madeo Ristorante rendendolo un brand esportato nel mondo. Tra l’altro Alfio Vietina e i suoi figli, Gianni e Nicola, sono ora impegnati nella ricerca della location perfetta per l’attesissimo ritorno del Madeo a Forte dei Marmi. Quel locale sullo scorrimento è un’istituzione rinomata per la sua ricca storia e per i suoi valori familiari profondamente radicati, ed è stato a lungo molto più di un semplice ristorante: è una testimonianza della dedizione della famiglia Vietina alla passione per la condivisione delle sue ricette tradizionali e della conservazione del suo patrimonio. Dalle umili origini a Forte dei Marmi, Alfio Vietina e sua moglie Elvira Buffoni, insieme ai loro figli, hanno costruito il nome Madeo fino a farlo diventare un marchio di fama mondiale con sedi in tutto il mondo, fino alla decisione di trasferirsi a Los Angeles. In tempi recenti hanno voluto avviare una battaglia legale – tutelati dall’avvocato Fabio Sacchelli – per l’uso non autorizzato del marchio Madeo da parte dei nuovi gestori e nei giorni scorsi il giudice ha confermato le loro ragioni.

"Non possiamo permettere – commenta Gianni Vietina – che il nostro nome venga usato in modo improprio e adotteremo sempre le misure necessarie per proteggere ciò che abbiamo costruito nel corso di generazion. Questa uso illegittimo non solo ha violato i diritti di proprietà intellettuale, ma ha anche minacciato l’eredità unica a cui abbiamo lavorato instancabilmente per sostenere". Alfio e i suoi figli sono tornati in pista e, dopo aver aperto sedi di Madeo Ristorante negli Stati Uniti e in Arabia Saudita, stanno portando avanti il progetto di tornare nella loro città natale. "Forte dei Marmi ci chiama e noi siamo pronti a rispondere con il partner giusto al nostro fianco – annunciano Gianni e Alfio Vietina – e la mia famiglia ringrazia di cuore gli abitanti per il loro sostegno in questo momento. L’incoraggiamento della comunità è stato un forte richiamo all’importanza del Madeo Ristorante, ma anche il sostegno dei nostri amici, della famiglia e dei visitatori. Proteggendo la storia di Madeo, preserviamo anche un pezzo importante della storia del paese".

Francesca Navari