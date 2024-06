"Ma sotto il Loggiato la situazione è migliorata"

Nuovo andazzo e vecchie paure al Piazzone. Dopo le 24 ore di fuoco di qualche settimana fa, con aggressioni, sassaiole e danni a cose e persone in rapida successione, la situazione sembra essersi normalizzata verso una tranquillità ritrovata. E tuttavia, due sere fa un altro brivido di paura ha percorso l’area del mercato centrale: nel tardo pomeriggio, tra le 18.30 e le 19, un uomo di origine nordafricana ha seminato il panico armato di un coltellaccio.

Tutto, a quanto pare, sarebbe partito da un alterco tra l’uomo e un connazionale, per motivi ancora non chiari. In un primo momento, la dinamica tra i due è rimasta circoscritta alla lite verbale. A un certo punto, però, è spuntata fuori la lama, il tono di voce si è impennato e pure i presenti si sono allarmati. A rischiare di esser coinvolto (suo malgrado) nella lite è stato un passante con il cane, la cui traitettoria compassata è quasi finita in rotta di collisione con quella, esagitata, dell’uomo armato di coltello. Per fortuna, il malcapitato e il suo amico a quattro zampe hanno trovato riparo in un negozio della zona.

Pensare a una recrudescenza dei fenomeni violenti di qualche settimana fa, però, porterebbe fuori strada. Almeno secondo Emanuele Crimi della Coltelleria Zoppi, uno dei presidi storici del Piazzone, prima sotto il loggiato, oggi in via Fratti. "Qualche settimana fa abbiamo dovuto lanciare l’allarme per la situazione di degrado che si era creata in quest’area – racconta – ma adesso il contesto è senza dubbio migliorato. Evidentemente il sindaco ha preso in mano la questione: le forze dell’ordine sono molto più presenti e gli accampamenti abusivi sotto il loggiato sono scomparsi. Dopo la sassaiola che ha colpito i fondi adiacenti al mio, abbiamo deciso di accendere una luce sul degrado – continua Crimi – e abbiamo ottenuto l’effetto sperato. Adesso siamo molto più tranquilli. La lama spuntata fuori al Piazzone? Mi è arrivata la voce, ma per quel che ho potuto vedere in queste settimane, non si è trattato di uno scontro tra gli abusivi che portavano degrado in zona. Anche perché, oggi, i senzatetto non occupano più quest’area".

Certo, si può sempre fare di meglio – "il mercato avrebbe delle potenzialità enormi, se solo fossero veramente valorizzate..." – ma intanto un piccolo successo i commercianti l’hanno portato a casa. Il far west è tornato ad essere materiale da film, e non più una realtà quotidiana con cui dover fare i conti.

RedViar