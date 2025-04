"Ma la variante per i camion è necessaria?"

Ok alla variante al regolamento urbanistico per allargare la sede stradale tra via Guicciardi e via Tognocchi a Pozzi e permettere un transito più agevole ai mezzi pesanti. Ma il consigliere di opposizione Riccardo Biagi reclama: "che urgenza c’era?". "L’intervento – dettaglia – prevede di fatto un’angolatura di 180 metri quadrati, in sostanza viene stondato lo spigolo in via Tognocchi ’visto che i mezzi pesanti in tale strada sono costretti a proseguire all’interno dell’abitato di Pozzi per poi retrocedere con manovre difficoltose e rischiose’. Lascia perplessi il fatto che viene fatta una variante che prevede l’impiego di soldi pubblici per esproprio e l’opera in sè, adducendo come motivazione la pericolosità del passaggio dei camion a Pozzi che verrebbe eliminata allargando appunto l’angolo della carreggiata. Questo significa però spostare il traffico pesante su via Guicciardi andando a caricare la frazione di Ripa (all’incrocio con la strada che porta a Strettoia). Ecco che domando: è stata fatta la valutazione del disagio che si crea sulla viabilità di alte frazioni? E’ stato fatto un conteggio dei mezzi che passano da Pozzi, tale da giustificare un intervento oneroso con esproprio, piantumazione di ulivi e asfaltatura? C’è un vantaggio pubblico? Forse era meglio – prosegue il consigliere Biagi – visto che Pozzi è displocata in uno dei punti più belli perchè ha uliveti e il fiume, destinare risorse per valorizzare queste caratteristiche della frazione, e per riqualificarla visto che ci sono strade in condizioni disastrose con marciapiedi da rifare. Prioritario era sicuramente sistemare via Guicciardi, Giannecchini, Luigi Salvatori o via Santa Maria della Neve".