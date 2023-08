Lutto Addio ad Armanda Bertagna - Storica commerciante di Camaiore

Muore storica commerciante: Armanda Bertagna, l’Armanda della ‘Rimessa’, come era soprannominata, si è infatti spendata all’età di 75 anni. Con la sorella Carla aveva gestito, per tanti anni, prima un piccolo negozio di cartoleria nella via centrale, poi l’attività – appunto – la ‘Rimessa’, con abiti ed altre merci che si trovava all’interno delle scuderie dei Borbone, di proprietà della famiglia, sempre nel centro storico. Era un personaggio molto noto e apprezzato per il carattere discreto, lascia un grande vuoto. Di recente aveva dovuto piangere la scomparso del fratello Moreno al quale era molto legata. I funerali si sono svolti a cura delle onoranze funebri La Badia. Alla famiglia le condoglianze de La Nazione.