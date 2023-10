Lungolago di San Rocchino. Arrivato il finanziamento per riqualificare l’ambiente

Buone notizie per il lungolago di San Rocchino: il Comune, in sinergia con la Provincia, ha otteuto un finanziamento da 40mila euro da destinare proprio all’area che si affaccia sul Massaciuccoli. L’iniziativa da sviluppare a San Rocchino rientra in un più ampio progetto candidato sul programma ‘Interreg’ Italia-Francia marittimo "Ricrea", da sviluppare sulle aree umide, e che nei giorni scorsi è stato ufficialmente ammesso a finanziamento. "Questo risultato è frutto di sinergie a vari livelli – commenta il vicesindaco e assessore alla programmazione strategica Damasco Rosi –, che unisce la qualità della proposta presentata alla capacità di collocarsi all’interno di percorsi e progettualità importanti".

L’inizio della fase attuativa è previsto al momento tra la fine di dicembre e la prima metà di gennaio. Il finanziamento permetterà di proseguire la realizzazione del più ampio progetto di riqualificazione dell’area iniziato nel 2018. L’impegno prosegue sia per ottenere i fondi necessari al completamento del progetto complessivo sia per trovare una soluzione rispetto alla barca presente in quel luogo, ristrutturata dalla precedente amministrazione Coluccini, e che tuttavia ad oggi è gravata da un vincolo di mantenimento e destinazione che non appare superabile.

"Il lungolago di San Rocchino rappresenta per Massarosa una porta di accesso al territorio – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – ; per questo stiamo cercando le risorse necessarie a una sua riqualificazione e valorizzazione definitiva".

RedViar