L’ultima intervista: "Arrivammo dopo la guerra. Anni duri ma bellissimi"

"A Viareggio sono arriva ragazzina, dopo la guerra. Abitavamo in via Leonardo da Vinci, in centro il palazzo comunale era intatto ma tutto il resto erano macerie. C’era tantissima voglia di ripartire anche se i soldi erano pochi. Un bel ragazzo americano mi corteggiava con una grande moto Harley Davidson. Veniva a casa nostra e mia madre gli fece sparire la moto, nascondendola in un garage vicino. La vendette al mercato nero per mangiare".

L’ultima apparizione di Sandra Milo a Viareggio dove aveva vissuto giovanissima, lo scorso anno. Parlò al Carnival Show intervistata da Gabriele Altemura e Andrea Montaresi. Fece anche una rivelazione. "Ho partecipato a Miss Viareggio al Kursaal, avevo 15 anni. Non mi piaceva la competizione. Fu l’unica volta in cui sfilai in bikini bianco. Era una Viareggio che lottava per risorgere dove c’erano grandi ideali anche politici". Poi il suo speciale rapporto col Carnevale che l’ha premiata più volte. "Andavo ai vecchi hangar a curiosare, mi cucivo i costumi perché del Carnevale mi è sempre piaciuto tutto. La sua forza straordinaria, l’entusiasmo che lo circonda, il talento dei costruttori. I viareggini debbono essere orgogliosi del Carnevale come lo sono io", Sandra Milo era affezionata davvero a quella Viareggio che ha dato una svolta alla sua vita e dove si sposò a 15 anni per lasciare il marchese Cesare Rodighiero dopo soli 21 giorni. Il cordoglio per la morte della Musa di Fellini è unanime anche da noi. La Fondazione Versiliana si unisce al cordoglio per la scomparsa. "Ho avuto il grande piacere di conoscere Sandra Milo nel 2021 – ricorda il presidente Alfredo Benedetti - quando “debuttò“ al nostro Festival all’età di 88 anni. Una donna di una simpatia travolgente, ironica e di animo raffinato. Ci ringraziò di averla coinvolta perché la Versiliana era per lei un teatro prestigioso con cui non si era mai confrontata e non vedeva l’ora. Nonostante avesse alle spalle una carriera straordinaria affrontò la sfida alla Versiliana con la stessa voglia di mettersi in gioco che hanno i ventenni. Alla famiglia le nostre più sincere condoglianze". "Sandra Milo – ricorda Massimo Martini, consulente artistico della Versiliana – diede prova di essere una straordinaria professionista, una grande interprete, ma anche una donna di spirito e di grande umanità".

La Fondazione Carnevale di Viareggio ricorda come la Milo "non abbia mai mancato di sottolineare il suo legame e l’apprezzamento per il Carnevale di Viareggio che nel 1964 le aveva conferito il Premio Burlamacco d’Oro allora destinato a donne e uomini del mondo dello spettacolo. Nel corso della sua carriera tante le trasmissioni televisive che l’hanno vista partecipe come ospite per promuovere la Lotteria del Carnevale e raccontare il suo personale affetto con Viareggio".

Enrico Salvadori