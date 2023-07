Luci nel parco di Bussoladomani Torna la rassegna del "Bicinema"

Il Bicinema si conferma per la quarta edizione dopo il grande successo e l’apprezzamento ottenuto negli scorsi anni. La rassegna cinematografica estiva nel parco Bussoladomani torna a essere una terra di racconti meravigliosi per un pubblico sempre più desideroso di celebrare il cinema sul grande schermo, sedendosi sul prato e godendosi la notte. Le proiezioni partono stasera e andranno avanti fino a Ferragosto.

Ecco il programma di luglio (tutte le proiezioni iniziano alle 21,30; biglietto 5 euro): 7 luglio "La Sirenetta" (2023); 8 La Casa - Il risveglio del male" (2023); 9 "Guardiani della Galassia vol. 3" (2023); 10 "John Wick 4" (2023); 11 "Super Mario Bros - Il film" (2023); 12 "Fast X" (2023); 13 "The Bles Brothers" (1980); 14 "Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio" (2022); 15 "Profondo rosso" (1975); 16 "The Flash" (2023); 17 "La Sirenetta" (2023); 18 "Spider-man: across the Spider-verse" (2023); 19 "Avatar - La via dell’acqua" (2023); 20 "Ritorno al futuro" (1985); 21 "Elemental" (2023); 22 "Everything everywhere all at once" (2022); 23 "Bicomedy: Davide Calgaro" e a seguire "Il grande giorno" (2022); 24 "Super Mario Bros - Il film" (2023); 25 "Transformers: il risveglio" (2023); 26 "Elemental" (2023); 27 "Grease" (1978); 28 "Indiana Jones e il quadrante del destino" (2023); 29 "Bicomedy: Casa Abis" e a seguire "Mr. & Mrs. Smith" (2005); 30 "La stranezza" (2022); 31 "Creed 3" (2023).

Ancora da definire invece il programma di agosto.

"Abbiamo voluto con forza rendere questa manifestazione, per due sere, itinerante e in grado di coinvolgere più realtà territoriali – commenta l’assessore alla Cultura Claudia Larini –; portiamo in due nostri borghi la bellezza di assistere ad una proiezione cinematografica, incastonata nell’affascinate panorama delle nostre colline".

Al grande cinema quest’anno si aggiunge, come si può vedere dal programma, la stand up comedy, un ciclo di quattro serate dedicate al divertimento e alle risate. "Bicomedy" sarà una rassegna dentro la rassegna: a luglio sul palcoscenico saliranno Davide Calgaro (domenica 23) e Casa Abis (sabato 29), ad agosto invece sarà la volta di Chiara Anicito (sabato 5) e di Saverio Raimondo (domenica 13). Solo per queste serate, il biglietto d’ingresso costerà 15 euro.

RedViar