Morte di Luca Marchetti: auto contro un albero, poi travolta da un altro mezzo

Camaiore (Lucca), 2 ottobre 2021 - Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiava il 31enne Luca Marchetti, una Vw Golf, procedeva verso Pietrasanta quando, nei pressi dell'abitato di Capezzano Pianore, in località Baccatoio, è finita prima contro un tiglio lungo la strada Sarzanese e poi si è cappottata. La macchina è finita davanti ad un ristorante ed è lì che è stata centrata da un’altra macchina, una Peugeot 206, proveniente in senso contrario.

Il giovane è rimasto bloccato nell'abitacolo della Golf e per i gravi traumi è purtroppo morto subito. Lo hanno estratto i vigili del fuoco, intervenuti sul luogo del dramma col 118. I vigili del fuoco hanno estratto dalla macchina anche l’altro giovane che viaggiava sulla Golf, che si è procurato la frattura del femore. L’amico ha cercato inutilmente di chiamare Luca, che però era già spirato. Sulla Peugeot, l'atra vettura coinvolta nell'incidente, viaggiavano altri tre giovani che per fortuna sono rimasti feriti in maniera lieve. Accertamenti dei carabinieri sono in corso per meglio ricostruire cause e dinamiche dell'incidente.