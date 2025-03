Love is in the air. Abiti da sposa unici e originali

"Love is in the air" l’amore è nell’area archeologica di Massaciuccoli romana. Sabato e domenica per la Festa della donna il museo ospiterà un’esposizione di abiti da sposa di epoche diverse. Il viaggio all’insegna dell’amore a Massaciuccoli era iniziato a San Valentino con la celebrazione del legame attraverso una mostra fotografica: scatti di matrimoni dal 1980 al 2024 ambientati nelle terme romane. Un modo per raccontare attraverso immagini, storie d’amore della comunità locale legandole a un luogo che ha visto secoli di vita e passione. Ma l’amore è tradizione, cultura e trasformazione. Trasformazioni che caratterizzano le romantiche creazioni di Alberto Magnolfi (nella foto) con materiali di recupero. Domani e domenica il museo ospiterà l’esposizione di abiti da sposa di epoche diverse in collaborazione con ‘Laura La Sposa Chic’. "Un viaggio – dice Magnolfi – nella moda e nei costumi del matrimonio che culminerà con la ricostruzione di un abito nuziale di epoca romana per scoprire affinità e differenze tra le spose di ieri e di oggi. Domenica 16 aranno i bambini i protagonisti con il laboratorio ‘Matrimoni alla romana’: un’esperienza immersiva dove i più piccoli daranno vita a un corteo nuziale dell’epoca imperiale vestendo i panni degli sposi dell’antica Roma. A fine evento ogni bambino potrà realizzare il proprio ‘Anulus pronubus’ l’anello di fidanzamento che, in epoca romana, suggellava l’impegno tra due persone. Un percorso emozionante – conclude l’artista – che unisce storia, tradizione e sentimento in un luogo senza tempo come l’area archeologica di Massaciuccoli".

Eleonora Prayer