Il re delle scarpe ha scelto Lucca, Loubutin innamorato della città: ospite a sorpresa al Film Festival

Lucca, 23 settembre 2024 – Le stelle del Summer, che accendono le afose notte di luglio, o i maestri del fumetto mondiale nella settimana dei Comics, senza dimenticare le grandi star del cinema mondiale, come Dustin Hoffman, e adesso anche i grandi stilisti dell’alta moda. Gli occhi del mondo guardano verso Lucca sempre di più, e palcoscenici come il Lucca Film Festival non fanno altro che sottolineare questa incessante crescita. Sul red carpet di venerdì sera, tra la sorpresa generale, mentre gli occhi di tutti erano puntati su Chiara Mastroianni, figlia del grande attore Marcello di cui ricorrono i cento anni dalla nascita, ha colto subito l’attenzione un uomo elegante e distinto. Non proprio un personaggio qualsiasi, visto che si trattava di Christian Louboutin. Fondatore e stilista dell’omonimo marchio, è considerato uno dei geni della moda del calzaturiero, una vera icona di stile con le sue tipiche suole rosse, firma che contraddistingue e ha reso unica la maison. Louboutin, 60 anni, non era certo in città per una casualità o come un semplice turista di passaggio.

Il fascino di Lucca ha conquistato anche lui, tanto che molto spesso si aggira all’interno delle Mura, dove ha vari amici. Alcune indiscrezioni lo vedrebbero anche vicino all’acquisto di una casa proprio a Lucca, a testimonianza del legame che lega lo stilista al territorio. Nel frattempo, anche ieri sera è andato avanti lo spettacolo del Lucca Film Festival, che continua a richiamare personalità di spicco del grande schermo.

L’ospite speciale di ieri è stato il maestro Pupi Avati, che ha ricevuto uno speciale premio alla carriera, e in tantissimi si sono radunati al cinema Astra per la proiezione della pellicola-cult “La casa delle finestre che ridono“, del 1976. Tra gli altri tanti appuntamenti di ieri c’è stata anche l’anteprima italiana di “Liar“ di Yulia Trofimova (Russia, 2024).

Programma molto ricco anche per la giornata di oggi, con una speciale serata al cinema Astra, alle ore 21, dedicata alla figura di Mario Tobino. A seguire, alle 22.30, sempre al cinema Astra, anteprima mondiale di “C’è un posto nel mondo“ di Francesco Falaschi (Italia, 2024). Presentano Francesco Falaschi, Cristiana Dell’Anna, Luigi Fedele e Daniele Parisi.