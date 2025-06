Lotta zanzare. Il vademecum del Comune

Parte la lotta alle zanzare da parte del Comune. Oltre ai due appuntamenti informativi che si sono svolti ai mercati di Querceta e Seravezza, l’amministrazione comunale aderisce alla campagna informativa, veicolando tra i cittadini – attraverso sito web, Facebook e notiziario WhatsApp – i comportamenti da adottare. "Dopo mesi di intense piogge – spiega l’assessore all’ambiente Michele Silicani (nella foto) – l’arrivo dell’estate vede una intensa proliferazione di insetti. Una situazione che deve essere tenuta sotto controllo e nella quale hanno un ruolo determinante anche i cittadini, chiamati ad adottare delle buone pratiche". Tra le principali accortezze c’è quella di evitare qualsiasi ristagno di acqua, eliminando i sottovasi, coprendo le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana, tenere pulite fontane e vasche, magari introducendo pesci rossi che sono predatori delle larve della zanzara tigre. E, ancora, pulire accuratamente i tombini, trattandoli con prodotti larvicidi biologici e coprirli con zanzariera, non lasciare annaffiatoi e secchi con l’apertura verso l’alto, tenere erba bassa e siepi curate, mantenere le grondaie pulite. Ci sono poi le misure di protezione individuale come indossare indumenti lunghi e chiari, usare repellenti per gli insetti, soggiornare se possibile in luoghi provvisti di zanzariere e aria condizionata. Un’attenzione alta in considerazione che le arbovirosi, ovvero le malattie trasmesse da zanzare e altri vettori che comprendono Chikungunya, Febbre Dengue, infezione da Zika virus, malattia da West Nile, infezione da virus Usutu e infezione da Virus Toscana, rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica. Infine alcune raccomandazioni da adottare prima di intraprendere un viaggio, anche consultando il sito www.viaggiaresicuri.it