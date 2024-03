Lotta alla plastica: pulizia della spiaggia. Domenica pomeriggio volontari in azione

Volontari in azione per ripulire le spiagge di Forte dei Marmi dalla plastica e dai rifiuti “restituiti” dal mare. Domenica dalle 15 pulizia ambientale promossa da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.L’evento prenderà avvio dalla spiaggia libera “Le Dune”, è patrocinato dal Comune e vedrà la collaborazione di ForteFutura. "Per garantire la sicurezza e partecipazione piena dei volontari – dichiara Miklo Dodaj, referente locale Plastic Free e organizzatore dell’iniziativa – è essenziale registrarsi così da essere coperti da assicurazione, andando semplicemente sul sito www.plasticfreeonlus.it oppure scansionando il QRcode presente in locandina". Per info: 346.7340064.