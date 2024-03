Lotta ai piccioni in centro. L’obiettivo è contenerli

Prendere un aperitivo all’aperto nei bar del centro storico, in particolare in piazza Duomo, continua ad essere un’abitudine che deve fare i conti con i possibili assalti dei piccioni. Anche per questo motivo il Comune ha deciso di contenere la popolazione dei volatili affidando alla ditta “Synema“ di Capannori, per due anni, un intervento che spazierà dal censimento dei piccioni fino a misure ecologiche e interventi di controllo della popolazione, per una spesa totale di 13.600 euro. "A breve parlerò con la ditta – spiega l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori – perché, prima di decidere come procedere, bisogna che si rendano conto della ’misura’ del problema, anche per trovare il mezzo più efficace. Ribadisco che si lavorerà su controllo, censimento, attuazione di misure ecologiche e interventi di allontanamento: siamo assolutamente contrari a soluzioni tipo i mangimi chimici o sterilizzanti".

d.m.