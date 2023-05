L’omaggio della città a Inigo Campioni fucilato nel 1944

VIAREGGIO

C’erano i gruppi dei Marinai d’Italia e altre associazioni d’arma, la Misericordia, il comandante della Capitaneria di Porto, Alessandro Russo, l’assessore Alessandro Meciani e numerosi cittadini, per la cerimonia in ricordo del sacrificio di Inigo Campioni.

Il nostro concittadino, fucilato a Parma dai repubblichini 79 anni fa, è rimasto un forte esempio per i Marinai d’Italia, una persona che non deve essere dimenticata dalle nuove generazioni. Su questa linea, si sono espressi il comandante Russo e l’assessore Meciani, che si è preso l’impegno di fare conoscere nelle scuole viareggine la storia di Campioni, perché non se perda la memoria.