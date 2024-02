L’omaggio a Beppe Domenici. Mostra evento al Fortino per il centenario dalla nascita

I cento anni dalla nascita di Beppe Domenici saranno celebrati con la mostra "La materia ai propri sogni" che dal 2 marzo al 28 aprile sarò al Fortino. L’esposizione presenta la produzione ceramica dell’artista. "Domenici – commentano il sindaco Bruno Murzi e Graziella Polacci, assessore alla cultura – ha intrattenuto raporti con la nostra città fin dal 1948 quando partecipò alla mostra nazionale di pittura e scultura Gran Premio Forte dei Marmi. Abbiamo testimonianza di opere in ceramica ancora presenti in contesti privati della nostra zona". "La selezione di progetti e opere al Fortino – spiega Ermindo Tucci, presidente di Villa Bertelli che ha contribuito fattivamente alla realizzazione – permette di cogliere l’innovativa cifra stilistica con la quale l’artista ha dato vita a originali pezzi di design, che esprimono al meglio la sua capacità creativa dai suoi esordi nel 1949 a Vallauris ed Albisola, dove Domenici ha lavorato e stretto amicizie con alcuni grandi artisti come Fontana, Sassu, Luzzati, sino alla chiusura della Manifattura Ceramiche Viareggio avvenuta negli anni ‘70".

Beppe Domenici nasce a Viareggio il 5 aprile del 1924, frequenta l’Accademia delle Belle Arti a Firenze poi la facoltà di Architettura. Si cimenta con bronzo, marmo e resine, cartapesta e plastiche, dal design alla pittura, dalla realizzazione di scenografie alla produzione di opere in ceramica. Come scenografo da ricordare le collaborazioni con il Circo Orfei e il Circo Togni, ma anche la realizzazione di effetti speciali per un gigantesco mostro animato per la Filmar, usato in “Goliath contro i giganti”. Come ceramista ricordiamo anche per l’estero la produzione di opere per i grandi magazzini Macy’s di New York, e la fontana Le Quattro Stagioni” a Viareggio.