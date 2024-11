L’oliveto didattico prende forma. Ecco il pannello col progetto

Prende forma il progetto di realizzare un oliveto didattico per valorizzare l’Olivo Quercetano e la sua tradizione. Domenica nell’ambito di una serata sull’olio Quercetano promossa dalla condotta Slow Food “Terre Medicee e Apuane” e dalla Comunità dell’Olivo Quercetano, sarà scoperto un cartello che presenta il progetto e illustra storia e caratteristiche della cultivar versiliese. L’iniziativa è sostenuta anche dal Comune e dal Lions Club Pietrasanta Versilia Storica. Il progetto, curato dall’architetto Raffaele Santanchè insieme ad un gruppo di studenti del liceo scientifico di Forte dei Marmi, fu presentato all’amministrazione comunale un anno fa. L’uliveto si trova in via Martiri di Sant’Anna a Pozzi in un’area del Comune. La giunta ha già approvato il progetto che è nato da una proposta avanzata dalla condotta Slow Food che avrà in gestione l’oliveto e provvederà alla sua sistemazione: sarà dunque aperto alle scuole ma anche ai cittadini che potranno apprendere attraverso la cartellonistica tutte le informazioni per conoscere questa ricchezza territoriale, le tradizioni legate all’olivo e le pratiche di coltivazione sino alla trasformazione in olio. L’oliveto didattico ha una superficie di 400 metri quadri, sulla quale si trovano 13 piante di Quercetano e alcune panchine posizionate dal Comune. Il progetto prevede lavori di messa in sicurezza dell’area per poter ospitare scolaresche (recinzione, cancello e percorsi) e l’installazione di pannelli esplicativi non solo sull’Olivo Quercetano, ma anche sull’origine dell’olivo e della sua diffusione nel Mediterraneo. Previsti anche QR Code per approfondimenti sulla materia. Dopo la scoprimento del cartello è in programma una cena al ristorante Antico Uliveto (0585-76882 oppure 328-5777902)