Lo sport entra nelle scuole. Docenti speciali in classe

VIAREGGIO

Un progetto che prevede la realizzazione di una serie di lezioni sulle varie discipline sportive agli allievi delle classe prime degli Istituti scolastici di primo grado del territorio comunale, quello di "Sport nelle Scuole 2024" approvato e convenzionato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, il CONI Comitato Regionale Toscana e le associazioni sportive parte della Consulta dello Sport del Comune, denominata "Sportivamente Viareggio". I dirigenti scolastici che si sono resi disponibili sono quelli dell’Istituto Comprensivo Darsena, del Centro Migliarina R. Motto, del Don Milani, dell’Istituto Comprensivo Torre del Lago e dell’Istituto Comprensivo M. Polo Viani, con la partecipazione finale di 19 classi, che accoglieranno gli operatori sportivi forniti dalle associazioni aderenti, a titolo gratuito, al progetto, tra cui si annoverano Let’s dance, Acrobatica & coreografica, Amici della danza Bice Cinquini, Dance & Fitness, Dream Dance Studio, Fusion Dance, Macchianera, Viareggio Hockey, Vela Basket, I Titani, Club Scherma Viareggio, Circolo Tennis Viareggio e Tengu Academy.

Un’iniziativa d’eccezione, quella proposta dal Comune di Viareggio per il secondo anno consecutivo, con un contributo totale erogato al CONI che si occuperà dei contratti e delle page ai professionisti per le ore lavorate. Gli aventi titolo a insegnare nelle classi, come laureati in scienze motorie o diplomati in ISEF o in una scuola di tecnici federali, entreranno nelle palestre delle scuole, nel periodo tra febbraio e giugno, per sopperire alla mancanza di figure specializzate e preparate nelle scuole elementari. "Esistono provvedimenti, a livello nazionale e regionale, che inseriscono la figura del professore di educazione fisica dalla seconda elementare alla quinta, lasciando scoperta la prima – dichiara l’assessore allo Sport e Partecipazione, Rodolfo Salemi –. Come Comune abbiamo deciso così di proporre nuovamente questa iniziativa per offrire una triplice opportunità. Innanzitutto, ai professori mettendo a disposizione un laureato in scienze motorie, un professionista che segua i bambini nell’avviamento allo sport, e che sollevi dalla responsabilità un docente che ha studiato e si è preparato per altro. Alle società sportive del territorio, che possono farsi conoscere e, infine, ai bambini, che possono cimentarsi ogni settimana in sport diversi".

Gaia Parrini