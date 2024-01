Lo show di Bertozzi. Un dinosauro gigante spaventerà la folla. Ispirato a Jurassic Park

Attenzione attenzione, cinico, crudele, emotivamente disappagato pubblico. Attenzione, perché sta per arrivare qualcosa di talmente terrificante, mai visto prima, che nessuno potrà restare indifferente. Sembra l’annuncio di un imbonitore, invece è quello che Luca Bertozzi - il talento più cristallino sfornato dalla Cittadella negli ultimi anni - ha intenzione di portare sui Viale a Mare. ‘L’enfant profige’ - ma adesso divenuto uomo, compagno di Lara, e padre (a proposito in estate arriverà anche il secondo genito, dopo la piccola Luna) - porta alla ribalta ‘Più denti!!! The world’s greatest show’ un vero spettacolo itinerante da far rabbrividire dalla paura.

"L’idea del progetto - racconta Bertozzi - mi è balenata in testa all’improvviso, come una vera illuminazione, mentre stavo guardano in televisione il quarto capitolo della saga di Jurassic Park. Coloro che gestiscono il parco sono delusi dagli incassi perché il pubblico si è ormai assuefatto allo spettacolo offerto. Cinico, emotivamente indifferente a ciò che gli viene offerto, esso pretende sempre qualcosa di più. Così nel laboratorio del parco viene creato geneticamente, al motto di ‘Più denti’, un nuovo dinosauro che raccogliesse in sé i geni dei dinosauri più feroci che ci fossero. È lì che nasce l’Indominus Rex. Indominus Rex che noi porteremo a sfilare a Viareggio".

Un dinosauro mastodontico, 24 metri di lunghezza per 15 di altezza, si cela dietro un siparo alto 17 metri e non aspetta altro che presentarsi al pubblico per spaventarlo. "L’allegoria - dice Bertozzi - sta proprio nel fatto che la società cattiva, competitiva, insoddisfatta e priva di emozioni in cui viviamo vuole sempre un qualcosa di più. Un qualcosa che si può avere solo alzando l’asticella dell’adrenalina".

L’infuriato rettile sarà mostrato al pubblico da un vero presentatore, Franco Esposito, speaker di fantomatico ed infausto show. A lui toccherà presentare la bestia, facendo credere al pubblico di poterla domare, ma alla fine anche lui farà una bruttissima fine. “Franco - specifica ancora Bertozzi - farà un vero e proprio spettacolo di recitazione arringando la folla. Per questo sarà coadiuvato da Silvia Di Fatta e farà un vero spettacolo nello spettacolo”. Ben 200 le maschere guidate dalla coreografa Silvia Barbieri, pubblico pagante del sensazionale show e vestite d’oro e con colori sgargianti su uno stile arlecchinesco. Bertozzi punterà tantissimo sulla coreografa e per questo, con il dj-musicista Elia Pucci, ha lavorato su meedley specifici inerenti a musica New Metal ed Elettronica. "Mi attendo molto da questo carro - conclude il costruttore - come so che gli appassionati si attendono molto da me. Per questo darò loro più denti con l’Indominus Rex e due grossi pterodattili ai lati del sipario".

Fanno parte della squadra di Bertozzi: Francesco La Notte, Susanna Carofiglio, Eleonora Pardini, Daniele Mancin, Simone Cinquini, Sara Culli, Andrea Costingo, Giacomo Politi e Susanna Pellegrini.

Sergio Iacopetti