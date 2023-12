Lo shopping di Renato Zero. Poi Capodanno in Versilia

I sorcini sono già impazziti. Ieri infatti è stato avvistato in centro a Forte dei Marmi Renato Zero, un personaggio notoriamente affezionato alla Versilia. L’artista ha fatto shopping in negozi di abbigliamento e profumerie e nonostante il dark look (con tanto di zainetto e cappellino) non è passato inosservato. Assieme ad alcune amiche ha trascorso la mattinata per le vie delle boutique scatenando il delirio dei fan che, comunque, si sono mantenuti a distanza, strappando qualche scatto al volo. La presenza di Renato Zero non è certo casuale: l’interprete de "Il triangolo", "I migliori anni della nostra vita" – e che recentemente si è reso protagonista di una campagna musicale a sostegno degli alluvionati dell’Emilia – si sussurra infatti sia tornato in Versilia per festeggiare il Capodanno con un gruppo di amici più stretti (anche dello spettacolo) nientemeno che al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio dove è alloggiato da alcuni giorni.