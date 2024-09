“Lo sguardo di Santa Lucia“ di Cinquini

Umberto Cinquini esordisce a Pav Edizioni con il nuovo romanzo “Lo sguardo di

Santa Lucia” pubblicato nella collana “Lgbtq+”, diretta da A. Baeli e V. Mazza e distribuito da Libro.co Italia. È disponibile sugli store online anche in formato digitale e in libreria.“Lo sguardo di Santa Lucia” racconta la vita in un villaggio della Versilia di Gastone Pacelli che scorre senza emozioni. Il mondo ruota intorno alla chiesa dove don Dino insegna l’amore come unico valore. Per Gastone niente può violare le regole del dogma: il rispetto per la moglie, Maria, il trasporto

per l’amante Kamila. La nascita della figlia Lucia cambi cambierà tutto e scoprirà un amore universale.