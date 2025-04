Lo scontro istituzionale. Del Ghingaro tuona a Giani: "Facci fare l’asse completo"

Ancora perturbazioni sull’asse Viareggio-Firenze: il ciclone Del Ghingaro si scatena sulla Regione dopo le dichiarazioni del governatore Eugenio Giani sul completamento della via del Mare. Durante la discussione sulla variazioni di bilancio, in cui la Regione ha inserito i 7milioni necessari per finanziare il lotto “A“ della strada, e dunque il collegamento tra la rotatoria di via Nicola Pisano e la via Indipendenza, il presidente Giani ha spiegato che il completamento del tracciato, dunque il collegamento dalla via Pisano al porto, è invece "ancora da precisare". E così il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha tuonato "contro la vecchia politica" e quei "meccanismi che rallentano le sviluppo della città".

"La via del Mare – interviene il sindaco – rappresenta un’infrastruttura strategica per lo sviluppo di Viareggio e della costa toscana. Nonostante gli impegni pubblicamente assunti, la Regione non ha stanziato i fondi necessari alla sua completa realizzazione. L’assenza di risorse e l’indecisione manifestata sul progetto dimostrano ancora una volta – aggiunge – che le promesse del presidente Giani non hanno trovato riscontro nei fatti". E ancora "Personalmente – dice Del Ghingaro – non mi preoccupa tanto il mancato finanziamento totale da parte della Regione, quanto l’incertezza sul completamento dell’opera". Parliamo del tratto finale della via del Mare, la cosidetta “pista“ – ad uso esclusivo della cantieristica per il trasferimento degli yacht – che dalla via Indipendenza, secondo la variante adottata dal Comune, dovrebbe raggiungere il porto passando a sud della Stadio. Dunque a ridosso del Parco.

"Un’infrastruttura come questa – aggiunge Del Ghingaro – non può essere lasciata in sospeso o rinviata di nuovo: servono scelte nette. E invece, proprio nei momenti in cui sarebbe necessario decidere, torna a farsi vedere quella vecchia politica che tanto male ha fatto a Viareggio nei decenni passati". "Se la Regione non è in grado di finanziare l’opera, ci dia almeno il via libera per procedere – è la richiesta di Del Ghingaro –: il Comune è pronto a realizzare tutta la Via del Mare con risorse proprie. La città non può più permettersi di perdere tempo. Le decisioni politiche devono essere guidate dal coraggio e dalla responsabilità, non da logiche di equilibrio o convenienza. Quando ci sono tutti i presupposti tecnici e amministrativi, è dovere delle istituzioni agire con chiarezza". Sottolinea infine " un dato politico evidente: a Viareggio, il Partito Democratico e la Lega votano sistematicamente insieme contro l’amministrazione civica. La recente convergenza tra il presidente Giani e il consigliere regionale leghista sulla Via del Mare lo conferma. Una saldatura tra destra e sinistra che lascia i cittadini senza risposte e senza futuro e la politica nella zona grigia delle convenienze reciproche. I cittadini meritano serietà, coerenza e impegno per lo sviluppo del territorio. Giani tentenna, noi – conclude Del Ghingaro – abbiamo invece chiarissimi e saldi gli obiettivi per Viareggio e la Toscana".

Al presidente Giani anche l’assessore all’urbanistica Federico Pierucci chiede "chiarezza". "Dica chiaro che la via del Mare si farà, tutta, passando a sud dello Stadio e con le risorse che la Regione metterà a disposizione". "L’amministrazione – prosegue – ha fatto tutto ciò che era in suo potere per chiudere dopo “solo” 50 anni la realizzazione di quest’opera. Abbiamo realizzato gli espropri del secondo lotto, progettato il nuovo stadio lasciando lo spazio per la carreggiata, siamo pronti con gli atti necessari a far partire, domani, l’appalto integrato per progetto esecutivo e lavori. Adesso bisogna che Regione, Parco e forze politiche che da anni si dicono favorevoli all’opera la smettano di prendere in giro i cittadini e chiudano la vicenda". "Viareggio, la sua nautica, i cittadini – conclude Pierucci – non possono pagare il conto di chi ancora non decide o di chi, come il consigliere Baldini della Lega fa finta di tifare per l’opera ma sotto sotto spera che questa amministrazione non riesca a realizzarla".