L’italian style sposa il design La suite firmata Atelier Ricci

Il tailor made sposa il design. Un’esperienza unica avviata dall’Atelier Stefano Ricci di Firenze che ha presentato la nuova Suite Presidenziale del Grand Hotel Principe di Piemonte al secondo piano, realizzata dal brand fiorentino di luxury lifestyle. Un debutto d’eccellenza proposto in anteprima dopo la sfilata – seguita dalla cena di gala – della nuova collezione moda primaveraestate 2024 di Stefano Ricci dedicata all’uomo moderno, dove a farla da padrone sono i colori della natura. Con quello stesso inconfondibile stile tutto italiano e di sartorialità è stata ’cucita’ la suite. L’ispirazione è un tributo al mondo descritto da Francis Scott Fitzgerald nel 1925, ne il Grande Gatsby, seguendo al contempo un elegante equilibrio che riflette l’immagine delle iconiche boutique presenti nelle capitali internazionali, declinato in un concept ispirato al mare e alla nautica. Sviluppato in un’area di 140 metri quadrati l’appartamento è composto da ingresso, due camere dal letto (la Master dotata di Spa), sala, sala da pranzo con cantinetta per i vini e tre bagni. Il respiro resta legato all’identità con superfici in legno di radica californiana che si contrappongono a marmi pregiati. Ogni dettaglio stupisce ed emoziona: le due dominanti specchiere ottagonali alle spalle dei divani, le testiere del letto alte 2,60 metri con capitonné in pelle fino al tavolo da pranzo ottagonale, base radica e top in cristallo. Nella camera Master la spa con sauna, legno nero e, al soffitto, una vetrata artistica retroilluminata. Le porte sono impreziosite da mosaici di cristallo colorato, con ricercata saldatura a piombo. La suite è arricchita poi dalle tende dell’Antico Setificio Fiorentino, fondato nel 1786 e rilevato nel 2010 dal gruppo Ricci. Il disegno è in damasco ‘Doria’, con motivo decorativo della melagrana, simbolo di buon auspicio, prosperità e ricchezza.