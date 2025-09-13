Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
L'Italbeach a gonfie vele. Finisce il girone da prima
13 set 2025
SERGIO IACOPETTI
Cronaca
L’Italbeach a gonfie vele. Finisce il girone da prima

Battuta anche la Bielorussia 1-0. Oggi alle 18 la semifinale contro l’Ucraina

L’Italia dei viareggini che ha battuto ieri anche la Bielorussia al Valenti Stadium

L’Italia dei viareggini che ha battuto ieri anche la Bielorussia al Valenti Stadium

L’Italia viareggina va a gonfie vele e, già sicura delle semifinali, si guadagna anche il primo posto nel girone degli Europei in spiaggia ospitati proprio a Viareggio al bagno Flora. Decisivo oeri pomeriggio l’1-0 inflitto alla già qualificata Bielorussia (che così scivola al secondo posto del raggruppamento); 1-0 realizzato dal portiere goleador - e sì perché un centro era già stato messo a referto nel successo contro il Portogallo - Leandro Casapieri nel secondo dei tre tempi dell’incontro. Incontro non particolarmente spumeggiante se si va a guardare meramente il tabellino, ma che in realtà ha messo ben in evidenza come entrambe le squadre possano sperare di ritrovarsi nella finalissima, Ucraina e Spagna permettendo e rispettivamente avversarie oggi degli Azzurri di Emiliano DelDuca (appuntamento imperdibile alle 18 al Beach Stadium Matteo Valenti) e dei Russi Bianchi. Ucraina e Spagna che nel girone B hanno superato, rispettivamente la Danimarca ai rigori e la Svizzera con un sonoro 10-4. Ma l’Italviareggio ha tutte le carte in regola per arrivare sino in fondo a questa manifestazione che sta appassionando sempre più il popolo del beach soccer che ogni giorno riempie il Matteo Valenti. Una festa, a prescindere dai risultati.

Formazione dell’Italia: Casapieri, Josep Junior, Sciacca Alla, Sassari, Remedi A., Remedi L., Fazzini, Shalabi, Genovali, Santini.

Classifica Girone A: Italia 7; Bielorussia 6; Portogallo 3; Francia 0. Girone B: Spagna 9; Ucraina 4; Svizzera 3; Danimarca 0.

Negli altri incontri: Kazakistan-Romania 3-4; Lituania-Azerbaijan 2-1; Portogallo-Francia 4-2; Turchia-Lituania 6-2; Georgia-Estonia 3-2; Romania-Malta 7-4; Azerbaijan-Belgio 5-4.

Si è invece conclusa l’avvenuta delle Azzurre di Simone Feudi. Contro l’Ucraina serviva un successo ma Greta Adami, andata anche a segno, e compagne non ce l’hanno fatta. Sotto 2-0 Pisa e Adami avevano rimesso la partita in parità, ma nel nel 3° periodo è arrivato un calo che ha permesso alle ucraine di far loro la partita.

Classifica:Spagna e Ucraina 6; Italia 0. Altri incontri: Portogallo-Polonia 2-1; Spagna-Ucraina 4-2.

Sergio Iacopetti

