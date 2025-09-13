L’Italbeach a gonfie vele. Finisce il girone da prima

L’Italia viareggina va a gonfie vele e, già sicura delle semifinali, si guadagna anche il primo posto nel girone degli Europei in spiaggia ospitati proprio a Viareggio al bagno Flora. Decisivo oeri pomeriggio l’1-0 inflitto alla già qualificata Bielorussia (che così scivola al secondo posto del raggruppamento); 1-0 realizzato dal portiere goleador - e sì perché un centro era già stato messo a referto nel successo contro il Portogallo - Leandro Casapieri nel secondo dei tre tempi dell’incontro. Incontro non particolarmente spumeggiante se si va a guardare meramente il tabellino, ma che in realtà ha messo ben in evidenza come entrambe le squadre possano sperare di ritrovarsi nella finalissima, Ucraina e Spagna permettendo e rispettivamente avversarie oggi degli Azzurri di Emiliano DelDuca (appuntamento imperdibile alle 18 al Beach Stadium Matteo Valenti) e dei Russi Bianchi. Ucraina e Spagna che nel girone B hanno superato, rispettivamente la Danimarca ai rigori e la Svizzera con un sonoro 10-4. Ma l’Italviareggio ha tutte le carte in regola per arrivare sino in fondo a questa manifestazione che sta appassionando sempre più il popolo del beach soccer che ogni giorno riempie il Matteo Valenti. Una festa, a prescindere dai risultati.

Formazione dell’Italia: Casapieri, Josep Junior, Sciacca Alla, Sassari, Remedi A., Remedi L., Fazzini, Shalabi, Genovali, Santini.

Classifica Girone A: Italia 7; Bielorussia 6; Portogallo 3; Francia 0. Girone B: Spagna 9; Ucraina 4; Svizzera 3; Danimarca 0.

Negli altri incontri: Kazakistan-Romania 3-4; Lituania-Azerbaijan 2-1; Portogallo-Francia 4-2; Turchia-Lituania 6-2; Georgia-Estonia 3-2; Romania-Malta 7-4; Azerbaijan-Belgio 5-4.

Si è invece conclusa l’avvenuta delle Azzurre di Simone Feudi. Contro l’Ucraina serviva un successo ma Greta Adami, andata anche a segno, e compagne non ce l’hanno fatta. Sotto 2-0 Pisa e Adami avevano rimesso la partita in parità, ma nel nel 3° periodo è arrivato un calo che ha permesso alle ucraine di far loro la partita.

Classifica:Spagna e Ucraina 6; Italia 0. Altri incontri: Portogallo-Polonia 2-1; Spagna-Ucraina 4-2.

Sergio Iacopetti