L’Internacional di Porto Alegre affronta il Genoa

Ad una settimana dal calcio d’inizio della 75ª edizione della Viareggio Cup, ieri si è alzato il sipario sul torneo che si svolgerà dal 17 al 31 marzo con la presentazione ufficiale al Gran Teatro "Giacomo Puccini" di Torre del Lago dove sono stati resi noti il calendario completo delle partite (con le relative località) e i nomi dei premiati.

La partita inaugurale del torneo maschile riservato alla categoria Under 18 (e non più ai Primavera) lunedì prossimo sarà fra il Genoa e i brasiliani dell’Internacional di Porto Alegre e si giocherà alle 15 allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago, precedeuta dalla consueta storica cerimonia di apertura. In realtà però il torneo inizierà già qualche ora prima sul campo dato che il match tra la Fiorentina (grande favorita per la vittoria di una Viareggio Cup che le manca in bacheca dal 1992) e la Stella Rossa di Belgrado è stato fissato per le 13.45 al "Viola Park" di Bagno a Ripoli, a Firenze (dove i gigliati disputeranno tutte le loro partite casalinghe della fase a gironi). Il nome di colui che leggerà il giuramento di apertura al "Ferracci" lunedì 17 marzo sarà svelato solo nei prossimi giorni dagli organizzatori del Centro Giovani Calciatori: i celebri nomi del mondo del pallone che erano circolati inizialmente erano quelli di ’Alex’ Del Piero e di Edoardo Bove... ma il nome del prescelto alla fine potrebbe essere un altro. Lo sapremo a breve.

La finalissima si disputerà invece lunedì 31 marzo allo stadio dei Pini "Torquato Bresciani" di Viareggio, completamente riqualificato. Così dopo 7 lunghi anni la Coppa Carnevale tornerà finalmente a casa, nella sua "culla naturale" dove sono state scritte immense ed indimenticabili pagine di storia del calcio e dello sport locale, nazionale ed internazionale. Al termine della finale come sempre verranno poi assegnati i riconoscimenti legati al campo, a partire dal "Golden Boy", che spetta al miglior giocatore del torneo.

I premiati di quest’anno del Cgc, che come ogni anno consegnerà una serie di riconoscimenti a personaggi illustri del panorama sportivo nazionale e locale nella serata di gala di lunedì 17 al Gran Teatro Puccini, saranno così assegnati: il 41° “Torquato Bresciani”, in memoria di uno dei fondatori del Centro al quale è intitolato anche lo stadio cittadino, andrà a Pierluigi Collina, ex arbitro internazionale e attuale presidente della Commissione Arbitrale Fifa; il 34° “Gaetano Scirea” a Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia e delle altre classiche di RCS Sport, quali Milano-Sanremo, Strade Bianche e Giro di Lombardia; l’ambito premio giornalistico “Bruno Roghi”, giunto alla sua 61ª edizione, verrà assegnato a Paolo Condò, prestigiosa firma del Corriere della Sera e volto di Sky Sport; il 19° “Centro Giovani Calciatori” verrà destinato alla memoria di Gigi Riva; a Daniela Fioni, ufficio comunicazione e marketing della Cremonese, andrà un riconoscimento speciale in ricordo di Emanuela Perinetti, figlia di Giorgio (notissimo dirigente calcistico) prematuramente scomparsa; infine il 5° "Trofeo Ondina" sarà ricevuto dalla calciatrice viareggina Greta Adami, che ha indossato anche la maglia della Nazionale.

Alla 75ª Viareggio Cup parteciperanno 24 squadre U18 (11 italiane e 13 straniere), divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Nel girone 6 c’è stata ieri una variazione dell’ultimo momento, con l’ingresso della Ternana al posto degli ucraini del Rukh. Accederanno agli ottavi le prime due di ogni girone, più le due migliori terze di ciascun gruppo.

La Rai sarà al fianco del Torneo di Viareggio, rinnovando un rapporto consolidato e scandito da momenti che hanno segnato la storia della competizione e della tv di stato. Su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) andranno in onda la gara inaugurale della Viareggio Cup e le finali di entrambi i tornei, sia maschile sia femminile.