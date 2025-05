Sicurezza e prevenzione. Realizzata a Valpromaro la nuova vasca antincendio

Un nuovo presidio antincendio è stato realizzato a difesa delle colline di Camaiore e Massarosa. Il ricordo di quanto accaduto ormai quasi tre anni fa è ancora scolpito in modo indelebile nella mente di chi ha dovuto affrontare la tragedia; e proprio in vista dell’estate, periodo in cui, inevitabilmente, le colline risultano più vulnerabili alle fiamme, la presenza della vasca antincendio realizzata nella frazione di Valpromaro garantisce una maggiore sicurezza generale.

L’opera è stata terminata nei giorni scorsi nella zona delle Seimiglia, in quella frazione di Valpromaro che, nel 2022, si trovava quasi a ridosso della "linea del fronte". Nello specifico, "si tratta di un nuovo invaso ’Aib’ per il pescaggio da parte degli elicotteri regionali impegnati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi – si legge in una nota del comune di Camaiore – con dimensioni di 20 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 3 e mezzo di profondità, per una capienza di circa 900 metri cubi d’acqua. Si tratta di un investimento importante, pari a 75mila euro, realizzato anche grazie al contributo da 40mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca".

La nuova vasca va a sommarsi agli altri dieci punti di approvvigionamento idrico presenti sul territorio comunale. "Un’opera di prevenzione – spiega il sindaco Marcello Pierucci –: abbiamo voluto agire per farci trovare pronti in caso di emergenza, soprattutto a seguito del tragico incendio del luglio 2022. Questo grande invaso idrico dà una risposta fondamentale a tutta la zona delle Seimiglia, aumentando le misure di sicurezza a disposizione dell’antincendio boschivo curato dalla Protezione Civile Comunale in sinergia con l’Unione dei Comuni della Versilia. La risposta alle emergenze parte, in primis, proprio dalla prevenzione".

RedViar