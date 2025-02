L’inno di Colors for peace. Evento per il decennale

Colors for Peace, l’associazione internazionale nata a Sant’Anna e impegnata nella promozione della cultura universale della pace attraverso l’arte dei bambini, celebra il 10° anniversario adottando ufficialmente un nuovo "Inno alla Pace" realizzato con intelligenza artificiale. Il brano "Peace, Peace, Colors for Peace", presentato in anteprima a Roma durante la Giornata internazionale della Pace allo spazio “Europe Experience-David Sassoli” del Parlamento europeo, è stato scritto dall’artista e creative director Daniel Salvi. Sia la musica, che il videoclip – quest’ultimo che anima e unisce i disegni per la pace raccolti dall’associazione in oltre 150 paesi – sono stati realizzati con l’ausilio di Intelligenza artificiale. "Con oltre 200mila bimbi coinvolti in 10 anni, l’associazione ha dimostrato quanto sia importante investire nell’educazione alla pace", dice Antonio Giannelli, presidente di Colors for Peace. Per il decennale l’associazione ha in programma un ricco calendario di eventi, tra cui raccolta fondi e mostre in Italia e all’estero. L’anno culminerà il 21 settembre con la mostra al Parco archeologico del Colosseo.