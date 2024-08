L’ingegnere morto a Bali. Il dolore della tragedia commuove anche Camaiore

"È stato un tragico incidente". Maria Grazia pronuncia a stento poche parole interrotte da un pianto disperato. Il dolore per la perdita del fratello, Giancarlo Zicari, 49 anni, è troppo grande. L’ingegnere, originario di Matera, ma da una vita a Pisa, è morto precipitando da un dirupo in un parco naturale a Bali, in Indonesia, mentre stava scattando un selfie con la sua compagna Ilaria Biagi. Lei torinese, città che lui conosceva molto bene, dato che lavorava sotto la mole per l’azienda Thales Alenia Space. Al momento dell’incidente, la coppia si trovava nel villaggio di Baturiti nel distretto di Tabanan, conosciuto per le suggestive cascate naturali di Vila Gajah Mas. Domenica mattina, intorno alle 11.20 (5.20 ora italiana, ndr), i due, che soggiornavano nell’hotel Homm Saranam, avevano appena raggiunto a piedi una terrazza panoramica. Lo spot, con vista mozzafiato sulle cascate, aveva due sedute in legno ed era protetto da una recinzione in ferro. La vittima, a quel punto, avrebbe proposto alla compagna di scattare un selfie, usando la ringhiera come supporto. I due si sono appoggiati all’inferriata che, però, ha ceduto al peso, facendo precipitare la coppia nel dirupo. Un volo nel vuoto di 25 metri, poi il buio.

Ilaria Biagi, rimasta incosciente per circa un’ora, quando ha ripreso conoscenza ha trovato il corpo del compagno ormai senza vita. A dare l’allarme e a far partire la catena dei soccorsi è stata proprio la donna, che si è arrampicata fino a raggiungere la terrazza di Vila Gajah Mas per chiedere aiuto. Entrambi sono stati trasportati all’Ospedale Prof Ngoerah Denpasar, ma per l’ingegnere non c’è stato più niente da fare. Fonti mediche riportano che l’uomo è morto sul colpo. Biagi, sopravvissuta miracolosamente all’impatto, ha riportato invece diverse fratture e rientrerà presto in Italia. "Chissà quanti turisti prima di loro avevano raggiunto quel punto panoramico per scattare un selfie", commenta la sorella di Giancarlo con la voce spezzata dal dolore. Un dolore che arriva sino a Camaiore dove Maria Grazia Zicari è molto conosciuta lavorando all’ufficio legale del Comune, m anche a Viareggio dove ha abitato per lunghi anni e dove ha numerosi amici.

Fin dalla tenera età, dopo il trasferimento della famiglia Zicari da Matera, il 49enne è cresciuto a Pisa nel quartiere di Don Bosco. "Era persona veramente buona e gentile. Tutti lo conoscevano e gli volevano bene" ha detto. Lo dimostrano anche i numerosi messaggi di vicinanza da parte di amici, colleghi e conoscenti sui social. Laureatosi in Ingegneria all’Università di Pisa nel 2001, Zicari ha proseguito la sua formazione trasferendosi a Roma, dove ha conseguito il diploma di Master in Ingegneria dell’Impresa.

"Abbiamo avviato le procedure burocratiche con il supporto dell’Ambasciata italiana per riportare la salma di Giancarlo a Pisa – ha spiegato Zicari –. Il trasferimento dovrebbe avvenire tra circa due settimane". Non c’è ancora, quindi, una data per i funerali che si terranno nella Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa a Pisa. "È la chiesa in cui è cresciuto Giancarlo e dove fece il chierichetto", ricorda ancora, tra le lacrime, la sorella Maria Grazia.