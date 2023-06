"Linea Verde" la troupe parte dalla Versilia

Comincerà proprio dalla Versilia la programmazione estiva della trasmissione seguitissima "Linea Verde Estate". Domenica 25 giugno alle 12,20 su Rai Uno protagoniste saranno Forte dei Marmi e le Apuane in un avvicente collage di immagini e curiosità in fase di registrazione. La troupe, capitanata dall’autore Nicola Sisto, da lunedì ha iniziato le riprese che proseguiranno fino a domani con i conduttori Angela Rafanelli e Peppone (nella foto) già avvistati per le vie del cuore del paese dove sono stati realizzati i primi ciak. Nella puntata sarà innanzitutto proposto il sapore dell’estate e del suo mare, senza nostalgici scampoli amarcord ma con un’unica ricostruzione – grazie a quattro attori in costume – della vacanza balneare in periodo Belle Epoque. Poi la storia del pontile come punto di imbarco dei blocchi di marmo delle Apuane e come avvio di una delle economie portanti dell’intero territorio.

Non mancherà una profonda riflessione attorno alle immagini della panchina della memoria di Stazzema. Ieri la troupe ha effettuato registrazioni in altitudine: un excursus nell’agriturismo di Carolina Leonardi che ha scelto di cambiare vita e allevare pecore; un viaggio nei meandri dell’Antro del Corchia e nelle particolarità gastronomiche locali con la degustazione dello Scoppolato di Pedona e di un vino ipogeo realizzato in zona.

Oggi "Linea Verde" sarà invece allo stabilimento Alle Boe dove si esibirà la banda molleggiata Bim Bum Band.