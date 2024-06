L’inclusione a misura di surf. Spiaggia e mare accessibili a tutti grazie a un progetto di solidarietà

Integrazione a misura di... surf! Quale miglior posto del mare e della spiaggia della nostra bella Versilia per un progetto di inclusione che regala sorrisi e benessere. Per il terzo anno di fila c’è "Surfiamo Forte", il surf adattato per tutti. Partendo dal principio che il mare è di tutti e che deve essere accessibile a tutti, a 360 gradi, compresa ogni attività che vi si può svolgere, ecco l’idea di coinvolgere attivamente persone con vari tipi di disabilità, mettendole sopra ad una tavola a godersi il divertimento e lo spettacolo che solo il mare è capace di regalare: con le sue spumeggianti onde da cavalcare, l’odore del salmastro, il contatto con l’acqua e la sabbia, il sole riflesso, il sapore del sale.

Nella zona del Bagno Piero di Roberto Santini e dello stabilimento comunale “Alle Boe” a Forte dei Marmi per il terzo anno consecutivo c’è il progetto “Surfiamo Forte”, evento promosso dalla ’We Ride Surf School’ (una nota scuola di surf sul territorio versiliese che opera da anni a Forte dei Marmi) e in collaborazione con istruttori qualificati sia dentro che fuori dall’acqua. Con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e la fondamentale regia organizzativa dell’A.B.C. a.p.s. ogni lunedì pomeriggio (dalle 17 alle 19), per otto settimane, ci saranno queste belle giornate in formula "open day" dedicate all’insegnamento del “surf adattato“. A farsi promotore della lodevole iniziativa è stato Marco Romano, responsabile di ’We Ride Surf School’: "Il nostro obiettivo è offrire alle persone con vari tipi di disabilità la gioia di vivere l’ambiente marino e provare la meravigliosa sensazione di scivolare sulle onde. Sono già 2 anni che rendiamo possibile tutto questo e non vedevamo l’ora di ripartire. Come accade oramai in gran parte dell’Europa e del mondo... il surf è per tutti!". "La nostra prima lezione con due ragazzi paraplegici fu nel 2017 – racconta Marco – da lì abbiamo capito i benefici che il surf dà non solo a livello fisico ma anche mentale, abbattendo molte barriere dovute alla paura. Ovviamente la responsabilità è tanta, soprattutto in mare: questo è uno dei motivi per cui in questi 3 anni abbiamo integrato il nostro staff con persone qualificate, esperte in acqua. L’obiettivo è quello di continuare ad andare avanti col progetto e fare del nostro meglio, nel nostro piccolo, per regalare più sorrisi possibili non solo ai ragazzi ma anche ai genitori... che ad ogni edizione sembrano essere sempre più entusiasti".

Simone Ferro