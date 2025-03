L’imprenditore Fabio Talin: "L’aeroporto del Cinquale farà volare la Versilia"

La Versilia si invola verso una nuova spinta turistica. E tanti turisti alto spendenti potranno arrivare direttamente in aereo. A investire in modo importante è la TrueStar Real Estate Italia, la società immobiliare svizzera di Saint Moritz aggiudicataria della gestione dell’aeroporto di Cinquale per i prossimi 15 anni, e che già ha in mente di mettere in atto un vero progetto di rilancio della Versilia. E’ l’imprenditore Fabio Talin a spingere sulla dinamicità del turismo in modo articolato: mentre pensa alla sua futuristica mini-Malpensa, tra due mesi avvierà il completo recupero dell’ex colonia in via Duca d’Aosta 45 a Fiumetto (dove sorgeranno tre attici e un boutique hotel per un totale di 15 milioni messi in campo e inaugurazione a Pasqua 2027) ma già è a caccia di uno stabilimento balneare da acquistare. "Se qualcuno ha un’idea imprenditoriale sono pronto ad ascoltarlo e sarei contento di essere contattato, dato che credo nelle potenzialità della zona" lancia l’appello Talin, affiancato da Maurizio Orsi amministratore delegato TrueStar.

"Conosco questo territorio da 25 anni – racconta l’imprenditore, considerato tra i più solidi nel mondo della finanza e volto noto delle riviste gossip – perche qui ho fatto sempre le vacanze con i miei figli. La Versilia sta crescendo e servono i servizi: la chiave di volta sarà creare un vero aeroporto a due passi dalla spiaggia, permettendo spostamenti in bici. L’avvio vero e proprio potrà essere nel 2028: riporteremo la pista dai 500 ai 720 metri e costruiremo un mall che ospiterà ristorazione e negozi. Oggi l’aeroporto del Cinquale accoglie principalmente elicotteri di voli privati che arrivano da Lucca, Pisa, Parma. Ma c’è un mercato molto interessante da intercettare – prosegue Talin – degli appassionati di volo che pilotano i loro aerei e arrivano da Svizzera, Germania, Austria e Spagna. Più si allunga la pista, più si accolgono persone e si innalzano i livelli di sicurezza. Questa sarà la chiave di volta per la Versilia: il progetto sarà utile alla comunità e alle eccellenze industriali della nautica e del marmo". E l’impero di Talin, in attesa del cantiere per la scommessa sull’hotellerie a Fiumetto, punta a espandersi. "Sto cercando uno stabilimento balneare – confida – non troppo distante dalla pista del Cinquale, così da creare un circuito completo di accoglienza da garantire alla clientela alto spendente che scenderà dal proprio jet privato".

Francesca Navari