L’impegno contro tutte le mafie : "Il nostro 21 marzo in piazza"

Il 21 marzo per il nostro Istituto è da sempre una data a cui dedicare uno spazio speciale, collaboriamo con l’associazione Libera, di Don Luigi Ciotti e quest’anno abbiamo deciso di fare una manifestazione nel centro di Camaiore, per testimoniare da che parte stare. Non è sempre facile scegliere e schierarsi dalla parte giusta, ma sicuramente abbiamo, con l’aiuto dei nostri professori, capito il senso e l’importanza di un’azione “da grandi”, come una manifestazione, per farci vedere fuori dalle nostre scuole, tutti uniti per un unico obiettivo. Non è necessario iniziare con parole a volte lontane dal nostro” mondo”, si può cominciare ad avere comportamenti rispettosi, esprimerci con parole gentili, risolvere liti e conflitti parlando e trovando punti di incontro, non di scontro. Si può fare, si deve fare.

Ha avuto un senso quindi la nostra uscita, più di 500 studenti in centro tra gli sguardi incuriositi di commercianti e adulti? Risposta affermativa, anzi è stato bello che qualche genitore abbia voluto unirsi a noi e portare lo striscione dell’Istituto! La mattinata, anche se non ci ha regalato il sole, ci ha dato l’opportunità di un’esperienza che ha unito un lavoro di studio con un’azione concreta. Noi studenti più grandi, abbiamo preso per mano i “colleghi” della scuola dell’infanzia, con i loro palloncini e camminato per le vie del centro, scortati dalla polizia municipale! I piccoli avevano i palloncini con un numero scritto sopra: 1101, che è il totale ad oggi delle vittime innocenti di mafie; gli alunni di primaria e media avevano dei cartelloni con le foto e le storie di alcune delle numerosissime vittime. In particolare ci siamo soffermati sui nomi delle vittime donne e bambini. Abbiamo approfondito le storie di Rita Atria, Annalisa Durante, Rossella Casini, Giuseppe Di Matteo e tanti altri.

La Memoria, il ricordo, è importante, ma non dobbiamo solo ricordare, il passo successivo e fare qualcosa, è l’impegno, il rispetto delle regole per una società più giusta. Alcuni di noi hanno evidenziato che spesso prevalgono gli interessi personali su quelli della comunità e quando si tratta di denunciare, a volte si ha paura. Leggere queste storie di coraggio, responsabilità e forza ci ha fatto riflettere, più siamo soli nei comportamenti “virtuosi”, più la mafia e in generale chi non rispetta le regole, avrà campo libero. “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia, svanirà come un incubo”. (Paolo Borsellino).