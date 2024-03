Lido Torna la ruota panoramica. Arriverà a 30 metri di altezza

La ruota panoramica torna ad abbellire lo skyline di Lido di Camaiore. Il Comune ha deciso di dare il via libera all’attrazione estiva anche per le stagione 2024 e 2025: la ruota, quest’anno, sarà attiva nella finestra temporale – che include anche i tempi di montaggio e smontaggio – che va dall’11 maggio al 3 settembre, mentre l’anno prossimo dal 15 maggio al 3 settembre. Quest’anno, verrà collocata in piazza Principe Umberto, mentre per l’anno prossimo si potrebbero valutare soluzioni alternative. La ruota non dovrà superare i 30 metri di larghezza, i 15 di profondità e i 32 di altezza, mentre la massa totale dell’attrazione dovrà rimanere sotto le 64 tonnellate. Contestualmente alla decisione di riportare la ruota a Lido anche per i prossimi due anni, la giunta ha dato mandato agli uffici di pubblicare un avviso pubblico per individuare un esercente che si occupi dell’installazione e della gestione dell’attrazione.