Liceo classico. Studenti francesi ospiti a Viareggio

Ventotto alunni del Lycée “Bellevue” di Albi, cittadina occitana nel sud-ovest della Francia, sono stati ospitati dagli alunni del Liceo Classico e Linguistico “Carducci” di Viareggio. Lo scambio culturale proseguirà con alcune iniziative “a distanza” nei prossimi mesi per concludersi poi con il viaggio degli studenti italiani in Francia a fine settembre 2024. Durante il loro soggiorno viareggino gli studenti francesi hanno vissuto fianco a fianco con i loro partner italiani, condividendo la loro quotidianità a scuola, in famiglia, negli impegni della settimana, nel tempo libero e nei momenti di socialità. Oltre a seguire le lezioni al Liceo, gli studenti francesi hanno visitato Viareggio guidati da alcuni alunni delle quarte del Linguistico, e poi anche le città di Pisa, Firenze e Lucca. Hanno vissuto il Carnevale viareggino ai Rioni, assistito alla sfilata dei carri allegorici e scoperto la storia del Carnevale di Burlamacco al Museo della Cittadella. Il professor di storia e filosofia Enrico Del Bianco ha illustrato la storia della città e i suoi legami con la Francia. Infine, alcune alunne delle classi quinte del Linguistico hanno tenuto una lezione su diversi aspetti della cultura italiana per gli ospiti francesi alternandola a momenti di gioco con la lingua italiana. Non sono mancati i momenti di convivialità e di festa, alla scoperta delle tradizioni legate al Carnevale, ma anche del territorio. Il progetto ha visto la collaborazione della dirigente del Liceo Carducci, Nadia Ambrosioni, delle insegnanti francesi, le professoresse Jeannine Miani, Charlotte Chollet-Godard e Alexandra Mazzilli, deli insegnanti italiani di francese, i professori Margherita Mori e Iacopo Pasquini, e tutti i docenti del Liceo.