La città capitale dell’arte. Prende il via il percorso per candidarsi nel 2027

L’annuncio è stato fatto la scorsa settimana in un incontro per pochi intimi: il Comune parteciperà al bando del ministero della cultura candidando la città a "Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027". Non sarà facile, vista la concorrenza di città come Varese e Foggia, ma sognare è lecito. Il tempo stringe, dato che la partecipazione va formalizzata entro il 15 giugno, ed è il motivo per cui fino alle 12,30 del 26 maggio resterà aperta la manifestazione d’interesse per raccogliere da artisti, curatori, enti del terzo settore, imprese culturali e creative, fondazioni, associazioni e istituzioni pubbliche o private, proposte che contribuiscano ad alimentare e arricchire i progetti-pilota individuati dall’amministrazione comunale attraverso una sinergia tra pubblico e privato.

Sono cinque le linee portanti definite dall’ente e su cui gli interessati potranno elaborare le loro proposte: la rigenerazione socio-culturale dell’ex Camp di via Marconi, un evento internazionale di scultura contemporanea, la creazione e gestione di un sistema di ospitalità diffusa per artisti, la promozione di percorsi formativi per under 20, e lo sviluppo del brand "Pietrasanta città dell’arte contemporanea" attraverso gli strumenti della comunicazione integrata. "Questo progetto nasce a livello istituzionale – spiega il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – ma può svilupparsi in modo vincente solo se, alla sua scrittura, partecipa l’intera filiera che vive il territorio, dal settore estrattivo a quello artistico e creativo fino a quello curatoriale e commerciale, nelle forme più tradizionali ma anche in quelle emergenti o sperimentali. Un primo step l’abbiamo realizzato raccogliendo i contributi emersi dai tavoli di lavoro per il Piano strategico della cultura. Ora dobbiamo costruire una piattaforma che sappia partecipare con autorevolezza al dibattito internazionale e contribuisca a restituire visioni, modelli e processi utili a rispondere alle grandi sfide moderne in materia di arte contemporanea e sostenibilità sociale". I progetti potranno essere avviati anche prima del 2027 e l’inserimento delle proposte nel dossier di candidatura avverrà a insindacabile giudizio dell’amministrazione. Le proposte potranno essere inviate alla mail [email protected] o [email protected]). Ulteriori informazioni allo 0584-795500.

Daniele Masseglia