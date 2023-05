Libro in sospeso Parte l’iniziativa in Passeggiata

A Napoli da anni c’è il “caffè sospeso” la possibilità di lasciare

offerta una tazzina della prelibata bevanda a chi non se lo può

permettere. A Viareggio si punta più sull’aspetto culturale. E’

partita l’iniziativa del “libro in sospeso”, una bella idea che permette di arricchire il bagaglio culturale di chi per motivi economici non può permettersi di comprare un buon libro e gustarsi la lettura. L’iniziativa è stata realizzata dalla Libreria Mondadori Bookstore (foto)nella storica e prestigiosa location del Gran Caffè Margherita in Passeggiata. Tutto è partito dall’iniziativa di una nota autrice che, ospite della libreria viareggina, ha ravvisato la necessità di realizzare questo suo sogno. E per

dimostrare la sua volontà concreta si è fatta partecipe di una quota mensile da corrispondere. Ma l’idea pubblicizzata all’ingresso della libreria ha trovato subito l’entusiastica e spontanea adesione di tanti clienti.

E non ci si ferma qui. Per allargare il numero di volumi a disposizione di chi vorrà poi poterli consultare viene chiesto un aiuto a tutti. Basta un contributo anche minimo che viene messo a disposizione di una cassa comune dalla quale poi vengono attinti i fondi per l’acquisto dei libri da far leggere a chi non se lo può permettere. Per ulteriori informazioni basta contattare la Libreria Mondadori Bookstore in Passeggiata che è aperta tutti i giorni. I riferimenti sono Viale Regina Margherita 30 aperta tutti i giorni. Recapito telefonico: 0584 – 58.34.35.