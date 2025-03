Lezioni gratuite di surf. Per gli alunni delle primarie

Confermato anche quest’anno il progetto “Surf” rivolto agli alunni delle scuole primarie di Forte dei Marmi che si terrà al bagno Carlo nei mesi di maggio e giugno, progetto presentato dall’associazione Marco Surf. L’ufficio sport ha infatti messo in campo una spesa complessiva di 2.400 euro per un’esperienza che nel 2024 ha visto crescere in modo esponenziale il numero degli iscritti (nel 64, tanto che è stato necessario suddividere le lezioni in 6 corsi per permettere a tutti di avvicinarsi in maniera giocosa a questo sport). I corsi di 3 lezioni, della durata di un’ora e mezzo ciascuna, completamente gratuiti, saranno tenuti da istruttori qualificati. "L’iniziativa – sottolinea il delegato allo sport Alberto Mattugini – ha lo scopo di far conoscere e sperimentare il surf ai giovanissimi avvicinandoli ad uno sport sempre di più praticato nel nostro territorio. Inoltre è un ottimo modo per conoscere il mare, comprendendo le sue dinamiche e imparando a rispettarlo. Durante i corsi, si apprendono anche nozioni di sicurezza e tecniche di navigazione, oltre che ad avere un’esperienza diretta con le onde e la natura marina"