Lezioni di ceramica alla Factory 291

La galleria "Factory 291", bottega d’arte e artigianato artistico e centro culturale, ha organizzato un nuovo corso di ceramica. Le lezioni saranno a cadenza settimanale, tutti i mercoledì a partire dalle 16, ed è possibile iscriversi in qualunque momento dell’anno per ’abbonarsi’ a un pack di quattro lezioni. Per informazioni e iscrizioni: 3405340321.