L’ex Finanza rinascerà. Il Comune cerca un partner: "Benefici per Motrone"

È sentire comune che via Versilia, principale arteria commerciale che collega Tonfano a Motrone, sia "incompleta". Il lembo finale lato Viareggio è infatti da sempre meno attrattivo e meno vissuto. Ed è altrettanto pacifico che Motrone sia ormai accostata unicamente al club Velico e all’adiacente spiaggia libera. È in questo contesto che si materializza la cosiddetta soluzione che potrebbe fornire due risultati in un colpo solo. I sogni di rinascita e rilancio hanno la forma dell’ex caserma della Finanza, in piazza IV Novembre, ma tutto dipenderà dagli eventuali imprenditori interessati ad investire sul fabbricato.

L’idea del Comune, che ha di recente affidato una perizia per fare una stima sul valore dell’immobile, è di stringere una sinergia col privato in modo da scrivere una nuova "vita" dell’ex caserma e al contempo attirare investitori e visitatori. "Stiamo pensando, a livello ancora di ipotesi – conferma il sindaco Alberto Giovannetti – a una sorta di manifestazione d’interesse pubblico-privato. Del resto nel nuovo Piano operativo abbiamo inserito anche una destinazione commerciale. L’obiettivo pertato è incentivare lo sviluppo di quella zona, che è poi l’ingresso sud di via Versilia. In quel tratto non c’è mai stato un grande sviluppo e con questo progetto si potrebbe ’allungare’ il potenziale attrattivo di via Versilia creando l’opportunità di fare investimenti e portare ancora più gente dando una nuova funzione alla storica caserma".

Immerso da decenni nella vegetazione, l’edificio a partire dal 1920 accolse la Brigata di Finanza, tanto che sulla torretta furono installati dei cannocchiali per scrutare l’orizzonte. Poi nel 1943 su soppressa e negli anni ’70 ospitò anche un asilo. "Marina di Pietrasanta sta attrirando investimenti importanti, vedi le scommesse di grandi imprenditori su alcuni hotel – conclude il primo cittadino – grazie anche agli interventi fatti nel corso degli anni dalla nostra amministrazione comunale. Bisogna quindi valorizzare il nostro patrimonio e la rinascita dell’ex caserma va proprio in questa direzione. Insieme ai privati dobbiamo riuscire a sfruttare il suo potenziale, essendo tra l’altro a ridosso del grande parcheggio di piazza IV Novembre. L’ex caserma tornerebbe in ’vita’ e via Versilia verrebbe dotata di due porte d’ingresso a nord e a sud".