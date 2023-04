L’evoluzione degli scafi classici Conferenza al Club Nautico

"Evoluzione del design degli scafi classici a vela per l’altura", sarà questo l’argomento al centro della conferenza che l’ammiraglio Cristiano Bettini terrà oggi pomeriggio alle 17 al Club Nautico Versilia. Sarà inaugurata anche una mostra delle opere olio su tela con tema il mare, di Pasquale Izzo, che è stato per 35 anni in servizio alla nostra Capitaneria di Porto. Sempre venerdì, la Lega Navale Italiana dedicherà agli allievi della scuola media "Due Risorgimenti di Sala Bolognese", un’iniziativa per trasmettere ai giovani la passione per le barche e per la cultura marinara, il rispetto e la tutela dell’ambiente e delle acque interne, e l’educazione ecologica. I giovani visiteranno il porto e il museo della Marineria, e avranno istruzioni circa la conoscenza del mare e delle tecniche marinaresche grazie ad uscite a bordo delle barche messe a disposizione dai soci della Lni.