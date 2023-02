Letteratura horror: il genere più amato dai ragazzi Racconti da brividi che fanno "gelare il sangue"

Tra i generi letterari che abbiamo affrontato in questi due primi anni di scuola media quello dell’horror vince prepotentemente su tutti gli altri nella nostra classifica di gradimento. Perché, vi chiederete voi. Beh, il fascino del proibito la fa da padrone, alla nostra età qualsiasi cosa o situazione ci venga vietata, soprattutto dai nostri genitori, diventa oggetto di estremo interesse e di curiosità, una vera e propria sfida per metterci alla prova. Il genere horror, soprattutto vissuto attraverso la visione di un film, con il grande potere delle immagini, ci pone come protagonisti in un duello con le nostre paure, con il mondo del mistero, con tutto cio’ che forse nella realtà non vorremmo mai affrontare ma che vogliamo conoscere per la sua forte carica emotiva. E’ così che ci ritroviamo a cercare quegli stimoli che ci danno tanta adrenalina e, come affermano gli psicologici, anche una sensazione di piacere. Spesso in questi film alcune scene fanno letteralmente “gelare il sangue”. Anche per questo la scienza ha una motivazione. Il nostro corpo, di fronte alla paura, mette in atto un sistema di protezione portando ad un aumento dei fattori di coagulazione in caso di necessità.