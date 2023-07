L’estate della Cittadella Con la notte dei bozzetti e l’arte eterna dei circensi

La Cittadella del Carnevale di Viareggio si accende per tre notti di festa. Tre appuntamenti con spettacoli, animazione, attrazioni, musica e la presentazione dei bozzetti delle opere allegoriche che vedremo sfilare nel febbraio 2024 sui Viali a Mare.

Cittadella sotto le stelle

In piazza Burlamacco, sabato 22 luglio e 5 agosto, a partire dalle ore 20,30 una grande mongolfiera sorvolerà lo spazio della festa. Artisti circensi, il clown Fortunello, Pedro, trampolieri, acrobati su monocicli, sulle biciclette, proporranno straordinari e divertenti numeri di equilibrismo e magia. Attività di circo e giocoleria, escape room e laboratori didattici per imparare la cartapesta e tutti i segreti sulla creazione di spettacolari aquiloni, coinvolgeranno direttamente i bambini in esperienze creative e divertenti. Il Museo del Carnevale con l’Espace Gilbert sarà aperto per tutta la serata. In Cittadella arriveranno anche auto d’epoca, veri e propri gioielli d’altri tempi. Gli hangar saranno aperti e si potranno ammirare le costruzioni che hanno partecipato lo scorso febbraio al centocinquantesimo anno del Carnevale di Viareggio. L’ingresso alle manifestazioni in piazza Burlamacco è libero.

La Notte dei Bozzetti

Per i caranevalari la data da cerchiare di rosso è giovedì 10 agosto. Dalle 21 sul palcoscenico in Cittadella saranno svelati al pubblico tutti i progetti delle costruzioni allegoriche che parteciperanno ai corsi mascherati del Carnevale di Viareggio dal 3 al 24 febbraio 2024. I bozzetti saranno presentati direttamente dagli artisti attraverso coreografie, musica, spettacoli, sketch, esibizioni. Verranno illustrati i carri di prima e seconda categoria, le mascherate in gruppo e le maschere isolate che i maestri del Carnevale prepareranno per la prossima edizione. Anche in occasione di questa serata sarà aperto al pubblico il Museo del Carnevale, si svolgeranno laboratori creativi e una grande mongolfiera sorvolerà la piazza. L’ingresso è libero.

Al museo del Carnevale

Fino al 13 settembre il Museo del Carnevale è aperto dal mercoledì alla domenica con orario 9-13. Il sabato 9-13 e 15-19. Ogni sabato mattina alle 10,30 viene proposta una visita guidata della durata di 1 ora all’interno del Museo e dell’Espace Gilbert. Accompagnati da una guida specializzata è possibile scoprire la storia e le curiosità del Carnevale di Viareggio ed osservare da vicino il gigantismo delle costruzioni in cartapesta. Ogni venerdì mattina alle 10,30 viene svolto un laboratorio. Le attività alternano i classici laboratori di cartapesta a vari laboratori creativi di colore e manualità. Le attività sono aperte a tutti i bambini dai 5 anni di età. Per queste attività è obbligatoria la prenotazione al numero 342 9207959.

