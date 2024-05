L’Ersu rafforza il personale. Al via 70 assunzioni stagionali. Una decina saranno stabilizzati

Una settantina di assunzioni stagionali, di cui una parte successivamente da stabilizzare, due nuove isole ecologiche e la raccolta differenziata che ha confermato anche nel 2023 valori ragguardevoli. Numeri e prospettive che rendono l’idea del buon momento dell’Ersu, con il gestore dei rifiuti pronto a spiccare il volo e a raggiungere quota 500 dipendenti. "A livello versiliese – esordisce il direttore generale Walter Bresciani Gatti – siamo secondi soltanto all’Asl per numero di dipendenti, inclusi i 69 che stiamo per assumere per la stagione estiva".

Dati alla mano, i primi 34 entreranno in servizio dal 1° giugno al 30 settembre, poi ci sarà una seconda tranche di 35 assunzioni dal 1° luglio al 31 agosto. "Di questi – prosegue – almeno una decina saranno in seguito stabilizzati entro fine anno. Ora pensiamo a potenziare i servizi per l’estate visto che come sempre ci sarà da reggere l’urto delle decine di migliaia di turisti e proprietari di seconde case in arrivo in Versilia. A Pietrasanta durante il weekend i cestini dei rifiuti sono pieni già ora e questo non aiuta la raccolta differenziata in quanto il servizio deve essere costante anziché mordi e fuggi". E a proposito di differenziata, il 2023 ha confermato una media poco sopra l’80%, con i comuni di Massa e Seravezza più “virtuosi“ e Camaiore fanalino di coda. Proprio per potenziare questi numeri, entro luglio Ersu vorrebbe inaugurare altre due isole ecologiche (dopo quella in via Vico a Forte) in piazza IV Novembre a Motrone e piazza Abba a Lido. "Il loro beneficio principale – conclude – è il decoro urbano e il recupero di punti nella differenziata. Inoltre l’isola è presidiata, fattore importante per la qualità del servizio dato che il cittadino deve dire cosa conferisce".

Daniele Masseglia