L’epopea della Bussola Arriva il docufilm in tv su Sergio Bernardini

di Daniele Masseglia

Le prime interviste sono già state effettuate già da alcuni mesi, con la troupe che ha fatto tappa anche a Pietrasanta. Una volta messe insieme andranno a comporre un mosaico pieno di storia come quella, indimenticabile, scritta dal patron della Bussola Sergio Bernardini. La Rai sta realizzando un docufilm dedicato all’imprenditore, scomparso nel 1993 a soli 68 anni in un incidente stradale, capace di consegnare al mito la Versilia degli anni “ruggenti“ attraverso Bussola, Bussolotto e Bussoladomani. Il docufilm è diretto da Andrea Soldani, regista che sta lavorando a stretto contatto con Mario Bernardini, che di professione fa il ristoratore ed è uno dei due figli di Sergio (l’altro è Guido). Entrambi stanno raccogliendo più materiale e testimonianze possibili, con l’obiettivo – ancora da ufficializzare – di concludere e presentare l’opera entro la fine dell’estate con una cerimonia che si preannuncia all’insegna dell’amarcord.

La macchina organizzativa è impegnata su tutti i fronti. Ad esempio sui social, dov’è stato lanciato un appello affinché venga fornita qualunque testimoninanza utile a ricordare la figura di Bernardini, sia sottoforma di aneddoti che di materiale video e fotografico. Inclusa l’inaugurazione della Bussola, che avvenne il 4 giugno 1955 alla presenza di Renato Carosone. Molto spazio, inoltre, verrà dedicato alle interviste sul campo, con protagonisti coloro che hanno lavorato a braccetto con Bernardini e che ancora oggi hanno un nodo in gola quando ricordano quei tempi irripetibili. È il caso di Bruno Bartoli, storico imprenditore nel campo dell’abbigliamento, ma soprattutto amico e socio di Bernardini in ambito sportivo. Il patron della Bussola è stato infatti presidente del Pietrasanta calcio da 1967 al 1980, anno della storica promozione del team biancoceleste in serie C, con Bartoli nel ruolo di direttore sportivo. Oltre al fatto che Bernardini fu il padrino di Pietro, uno dei figli di Bartoli. Storie di vita, musica e sport che stanno per essere immortalate sulla Rai.