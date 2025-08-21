Organizzava marce contro la criminalità, 20enne ai domiciliari per sequestro di persona e maltrattamenti

Viareggio, 21 agosto 2025 – Si è tenuto stamani nel carcere di San Giorgio di Lucca l’interrogatorio di garanzia di Leonardo Pistoia, il 20enne arrestato lunedì 18 agosto a Porcari dai carabinieri con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti ai danni del compagno, un 33enne. Il giudice per le indagini preliminari Alessandro Dal Torrione ha disposto per il 20enne la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Leonardo Pistoia aveva rilasciato dichiarazioni spontanee respingendo le accuse mosse nei suoi confronti dal convivente. La difesa, affidata agli avvocati Gabriele Parrini ed Enrico Marzaduri, ha accolto con favore la decisione presa dal gip. Il giovane era salito alla ribalta delle cronache per avere organizzato delle camminate contro lo spaccio e per la sicurezza a Torre del Lago, frazione di Viareggio.

Nei giorni scorsi aveva poi presentato una denuncia alle forze dell'ordine per un'aggressione subita da parte di un cittadino straniero, riportando, secondo il suo racconto, una ferita con un coltello sotto l'occhio, mentre era in compagnia di due amici sulla marina di Torre del Lago. I carabinieri stanno cercando di fare luce anche su questo ulteriore episodio. Prima del suo arresto aveva programmato dopo Ferragosto di organizzare un'altra camminata per la sicurezza a Torre del Lago.