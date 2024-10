L’editoria libera. Dibattiti e idee a Libropolis

Si apre oggi col titolo “La fine delle illusioni“, la nuova edizione di Libropolis, un festival che si dichiara ormai “città che non c’è“ e che da otto anni si propone come centrale delle intelligene e dello scontro delle idee. Organizzato da Libropolis in collaborazione con il Gruppo Editoriale Magog, con il patrocinio del Comune e il contributo del Centro per il libro e la lettura, e di sponsor privati, vedrà fino a domenica, nel complesso di Sant’Agostino, la possibilità di conoscere i libri e i loro autori, indicando le coordinate culturali in cui muoversi nel disordinato ordine politico, letterario, sociale ed economico, attraverso dibattiti, presentazione di libri, con ospiti ed editori di eccezione.

Tra i momenti imperdibili che animeranno la giornata di oggi la presentazione del nuovo libro di Dario Fabbri “Sotto la pelle del mondo“ che aprirà la rassegna, alle 16.30 nella Chiesa Annunziata e l’analisi della sfida tra Kamala Harris e Donald Trump alle prossime elezioni Usa da parte di un profondo conoscitore degli Arcana imperi della politica americana come Germano Dottori intervistato da Alessandra D’Arrigo alle 18 nella Sala dell’Annunziata. E ancora, alle 19 nella Chiesa Annunziata, Guerino Nuccio Bovalino e Marco Anastasio, scrittore e cantautore, dialogheranno sul tema della “parola“ al tempo dell’intelligenza arrtificiale.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero e gratuito.