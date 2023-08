Le strade di notte È lo spettacolo itinerante omaggio a Giorgio Gaber

VIAREGGIO

Si concludono gli appuntamenti estivi de “Il luogo del pensiero con“ con lo spettacolo itinerante “Le strade di notte“, un ultimo imperdibile evento realizzato dalla Fondazione Gaber e dal Comune di Viareggio, in occasione dei vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber.

La manifestazione è iniziata lo scorso 28 luglio con lo spettacolo di Andrea Scanzi ‘E pensare che c’era Giorgio Gaber’, ed è proseguita con la partecipazione di Rossana Casale il 29 luglio al Premio Letterario Viareggio Repaci, in cui la cantante ha eseguito alcuni brani di Giorgio Gaber. Mentre giovedì sera il pubblico ha accolto con entusiasmo il concerto di Neri Marcorè ‘Gaber, canzoni e monologhi’, preparandosi ad assistere ad un ultimo speciale evento a chiusura. “Le strade di notte“, lo speciale tributo che Gian Piero Alloisio ha ideato per l’amico Giorgio Gaber e che da sempre ha caratterizzato il Festival Gaber in Versilia, è in programma stasera a partire dalle 21.30. Lo spettacolo, agito da una Compagnia composta da decine di artisti professionisti e amatoriali, provenienti dalla Toscana – in particolare dalla Versilia – ma anche dalla Liguria e dal Piemonte, animerà Piazza Mazzini e la spiaggia antistante, tra il Palco e un percorso composto da 9 Stazioni. La Compagnia de “Le strade di notte” interpreterà monologhi e canzoni tratti dagli spettacoli di Teatro Canzone scritti da Giorgio Gaber e da Sandro Luporini. Una grande festa popolare per ricordare Giorgio Gaber, anche attraverso espressioni artistiche originali e sorprendenti.