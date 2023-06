Le star fanno brillare la Versilia Di Caprio a cena al ristorante Maitò Stefanenko al Principe di Piemonte

Le star accendono la Versilia. I divi di Hollywood si sono infatti concentrati al Maito’ di Forte dei Marmi dove ha cenato Leonardo Di Caprio, l’attore statunitense che nel 2016 ha vinto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Hugh Glass in Revenant - Redivivo di Iñárritu. T-shirt e cappellino, il volto di Titanic è arrivato giovedì sera assieme al collega Tobey Maguire - celebre per aver interpretato Spiderman - e ad alcune bellissime modelle. Un tavolo da venti persone affiancato da uno spazio per due che e’ stato riservato invece ai genitori di Di Caprio, George ed Irmelin. Leonardo Di Caprio - notoriamente appassionato di arte e cucina italiana - ha ordinato le celebri penne alla Maito’, pizza Margherita e Frenetica, scampi alla griglia e pesce al sale abbinati al miglio vino. Ieri la comitiva si è spostata al bagno Alpemare dove Di Caprio si è concesso un pranzo a base di pesce.

A Viareggio invece non è certo passata inosservata la statuaria modella Natasha Stefanenko (acconciata per l’occasione da Annamaria di Hair StudioMario) madrina del re opening del Grand Hotel Principe di Piemonte. I fuochi d’artificio sulle note di Nessun Dorma hanno suggellato una festa da mille e una notte. Che ha segnato l’avvio della stagione dell’albergo ma anche la ripartenza di tutta la città che, per una sera, e’ tornata ai romantici e frizzanti anni Venti: fuori la Rolls Royce bianca parcheggiata, stupende modelle in costume e perfino strilloni e un acrobata in monociclo. Circa 400 gli ospiti presenti che hanno visitato le nuove sale e le suite extra lusso al loro debutto per la stagione: imprenditori a livello internazionale, liberi professionisti, giornalisti, influencer, stilisti e volti noti della politica non sono mancati al gala’. Fiumi di champagne ad accompagnare la duplice proposta della cucina: nella Sala Butterfly al piano terra (con le delizie ‘due stelle Michelin’ dello chef Giuseppe Mancino) o sul rooftop affacciato sul mare con le prelibatezze della brigata del Maito’.