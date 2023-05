Le ‘Serre aperte’ di primavera Vivai tecnologici e più sostenibili

Le porte dei vivai e delle aziende florovivaistiche della Versilia (fra le aquali anche l’azienda di Capezzano Ortoflorovivaismo Malfatti e Mallegni, si spalancano per l’edizione primaverile di “Serre Aperte”. L’iniziativa di Coldiretti e Associazione Fioristi e Floricoltori Italiani (AFFI) torna sabato per accompagnare il pubblico alla scoperta dei fiori per decorare giardini e terrazze e delle piante mangia smog, filtri naturali contro l’inquinamento domestico. In programma, la mattina (dalle 10), due talk show con dimostrazioni in diretta di flower disegnerospitati nella sede di Flor-export con imprenditori, ricercatori, esperti e nel pomeriggio (dalle ore 15.30) visite nelle serre delle aziende florovivaistiche.

Con “Serre Aperte” Coldiretti Lucca ed Affi vogliono far vedere e toccare con mano ai cittadini e alla comunità l’evoluzione di un comparto che sta vivendo una straordinaria fase evolutiva dal punto di vista della sostenibilità, dell’impatto ambientale e della competitività.

"La prima edizione, lo scorso dicembre, ci ha dato le risposte che noi, e le imprese del settore che hanno aderito all’iniziativa, ci attendevamo. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – Si deve tornare a parlare, e farlo di più coinvolgendo esperti e studiosi, del nostro florovivaismo che è un fiore all’occhiello della nostra terra e della nostra economia agricola che assicura posti di lavoro e alimenta filiere importanti. Un settore che, soprattutto nell’ultimo decennio, ha fatto passi da giganti, sfruttando la tecnologie, le innovazioni a disposizione e le pratiche agronomiche più sostenibili, per produrre fiori e piante di qualità mettendo al primo posto la compatibilità ambientale, l’ottimizzazione delle risorse idriche e dei mezzi tecnici ed il risparmio energetico. Le imprese florovivaistiche sono un modello di cui anche il territorio deve rendersi conto. Con Serre Aperte portiamo il pubblico dentro la serre".

Sono sette le aziende viareggine e versiliesi coinvolte: L’Ortoflora Versiliese, Floricoltura Luca Maffucci, Ortoflorovivaismo Malfatti e Mallegni, Azienda agricola Carmazzi, Floricoltura Biagiotti, Azienda Agricola Cav. Tomei, Azienda Agricola Bresciani Franca di Cinquini Nicola.

L’iniziativa è realizzata in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.